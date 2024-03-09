Российский суд признал символом экстремизма портрет внезапно умершего в тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального.

Навальный погиб в тюрьме. Фото из открытых источников

В решении Октябрьского суда города Мурманск по административному делу местной жительницы Марины-Виктории Нагорных сообщается, что "публичная демонстрация фотоизображения Навального является пропагандой атрибутики и символом экстремистской организации".

Как пишет издание со ссылкой на материалы дела, женщина разместила фотографию российского оппозиционера среди деревьев у жилого дома. Суд признал ее действия "публичной демонстрацией символики экстремистской организации".

Отмечается, что за так называемое правонарушение суд отправил россиянку в изолятор временного содержания на семь суток.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в тылу накапливает огромные резервы. Ее стратегический план — усилить наступательные действия, чтобы разгромить вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора. По словам военного эксперта Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине. Он отметил, что российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что снижение заинтересованности со стороны США в военном присутствии в Европе откроет новые возможности для Франции — она может стать центром формирования ядерной безопасности на европейском континенте, считает политолог Игорь Чаленко. Франция также может инициировать создание европейской армии на фоне растущей угрозы со стороны России, а ядерное оружие может стать инструментом, который поможет Парижу внедрять идею такой армии.

