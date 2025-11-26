В РФ запретили слова "говно" и "жопа", а авторитаризм назвали самой эффективной формой правления

В 2025 году в России появился новый Толковый словарь государственного языка РФ, теперь имеющий статус нормативного документа для органов власти. Вместе с его принятием под запрет официально попали слова "говно", "жопа" и десятки других, которые теперь считаются нецензурными, "пошлыми" и "недопустимыми" для любой публичной коммуникации. Соответствующие формулировки обнародовал Роскомнадзор.

Россияне. Фото из открытых источников

Документ стал одним из ключевых языковых инструментов, которым, согласно законодательству, должны руководствоваться государственные учреждения. Новый словарь содержит около 45 тысяч терминов и стал очередным шагом в тенденции полной регламентации речевой нормы в РФ.

В обновленном словаре под гриф "нецензурная лексика" внесен не только традиционный русский мат, но и более широкий перечень корней. Согласно объяснению Роскомнадзора, недопустимо использование слов, образованных от таких морфем: -бзд-, -бля-, -ёб/эб-, -элд-, -говн-, -жоп-, -манд-, -муд-, -перд-, -пизд-, -сра-, -са-, -хуй.

Все слова с этими корнями определены как бранные, грубо-пространственные или жаргонные и отнесены к "ненормативной лексике".

"Использование таких слов при осуществлении публичной, общественно и государственно значимой коммуникации недопустимо", — говорится в разъяснении Роскомнадзора.

Ранее в российском законодательстве к нецензурным относились производные слова только от четырех базовых корней, которые начинались на "х", "п", "е", "б". Впервые они были определены в 2013 году, когда в СМИ запретили использование мата в любом виде.

По сообщениям российских медиа, работа над новым Толковым словарем проходила под контролем Министерства юстиции РФ. Отдельные определения, как оказалось, согласовались с Русской православной церковью.

В результате ряд политических терминов получил новые, идеологически окрашенные трактовки, например, авторитаризм и демократия. "Авторитаризм" определен в русском словаре как "самая эффективная форма государственного правления в трудные для страны времена", а "демократия" — как "форма правления на Западе, где граждане имеют определенные права, но государственные институты действуют в интересах наиболее влиятельных лиц".

В определении слова "режим" приведен пример "Киевского режима", с утверждением, что в Украине "с 2024 года установлен политический образ правления, угрожающий правам русскоязычного населения".

