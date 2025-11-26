В РФ заборонили слова “говно” і “жопа”, а авторитаризм назвали найефективнішою формою правління

У 2025 році в Росії з’явився новий Тлумачний словник державної мови РФ, який тепер має статус нормативного документа для органів влади. Разом із його ухваленням під заборону офіційно потрапили слова "говно", "жопа" та десятки інших, що відтепер вважаються нецензурними, “вульгарними” та “неприпустимими” для будь-якої публічної комунікації. Відповідні формулювання оприлюднив Роскомнадзор.

Росіяни. Фото з відкритих джерел

Документ став одним з ключових мовних інструментів, яким, згідно із законодавством, повинні керуватися державні установи. Новий словник містить близько 45 тисяч термінів і став черговим кроком у тенденції повної регламентації мовної норми у РФ.

В оновленому словнику під гриф "нецензурна лексика" внесено не лише традиційний російський мат, а й значно ширший перелік коренів. Згідно з поясненням Роскомнадзору, неприпустимим є використання слів, утворених від таких морфем: -бзд-, -бля-, -ёб/еб-, -елд-, -говн-, -жоп-, -манд-, -муд-, -перд-, -пизд-, -сра-, -са-, -хуй-, -шлюх-.

Усі слова з цими коренями визначені як лайливі, грубо-просторічні або жаргонні та віднесені до "ненормативної лексики".

"Використання таких слів при здійсненні публічної, суспільно і державно значущої комунікації неприпустиме", — йдеться у роз’ясненні Роскомнадзору.

Раніше у російському законодавстві до нецензурних зараховувались похідні слова лише від чотирьох базових коренів, які починалися на "х", "п", "е", "б". Вперше їх визначили у 2013 році, коли в ЗМІ заборонили використання мата в будь-якому вигляді.

За повідомленнями російських медіа, робота над новим Тлумачним словником проходила під контролем Міністерства юстиції РФ. Окремі визначення, як виявилося, узгоджувалися з Російською православною церквою.

У результаті низка політичних термінів отримала нові, ідеологічно забарвлені трактування, наприклад, авторитаризм та демократія. "Авторитаризм" визначений у російському словнику, як "найефективніша форма державного правління у важкі для країни часи", а "демократія" — як "форма правління на Заході, де громадяни мають певні права, але державні інститути діють в інтересах найбільш впливових осіб".

У визначенні слова "режим" наведено приклад "Київського режиму", з твердженням, що в Україні "з 2024 року встановлений політичний образ правління, який загрожує правам російськомовного населення".

