В РФ запустили кампанию «Россия без Путина»: что известно

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального объявил о запуске кампании "Россия без Путина" и призвал россиян использовать время до выборов для агитации против диктатора. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Фонд борьбы с коррупцией в соцсетях.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Для Путина выборы 2024 года – это референдум по одобрению своих действий, по одобрению войны. 17 марта Россия должна осознать, что большинство не желает видеть Путина во главе страны. Результаты голосования будут подделаны, но наша задача сделать, чтобы всем и без них стало очевидно – России больше не нужен Путин. Никто не сделает это за нас. Никто не сделает это лучше, чем мы", – говорится в сообщении.

Организаторы кампании призывают россиян 17 марта в день голосования прийти на участки и проголосовать против Владимира Путина. В частности, соратники Навального назвали "гражданским минимумом" убедить хотя бы 10 человек проголосовать против Путина. На сайте они опубликовали инструкции для агитации против диктатора.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожает (за якобы "русофобию") странам Балтии, активно поддерживающим Украину в войне с РФ. Не исключено, что РФ развяжет "гибридную войну" в Молдове, раскачивая ситуацию через пророссийскую Гагаузию (автономное территориальное образование в составе Республики Молдова). При этом за Молдову может "вписаться" Румыния – страна НАТО. Есть ли основания полагать, что Кремль готов ввязаться в настоящую войну с Североатлантическим альянсом, с которым якобы воюет на территории Украины? Понимают ли в НАТО эти угрозы? Если понимают – почему до сих пор не сделали максимум, чтобы сломать хребет путинской военщине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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