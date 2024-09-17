Эстафету истерик по поводу возможного предоставления ВСУ использовать западное оружие для ударов по территории России перехватил спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин. В частности, он даже "предупредил" парламенты США и Европейского Союза, чем может обернуться для них такое разрешение.

Вячеслав Володин

Володин заявил, что президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон могут спровоцировать конфликт с "необратимыми последствиями".

"Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы это не допустить", — заявил спикер Госдумы.

По его словам, Соединенные Штаты обсуждают возможность нанесения ударов по территории РФ уже "без стеснения". Он добавил, что спутниковые группировки принадлежат США и странам НАТО. А это значит, что НАТО полностью втягивается в конфликт вокруг Украины.

При этом Володин заявил, что в случае ударов по российским городам последует ответ более мощным оружием, которое "стоит наготове".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после того, как РФ получила баллистические ракеты от Ирана, появилась надежда на то, что Штаты и Британия позволят бить по России своим оружием. Впрочем, такое решение союзники до сих пор не приняли. Хотя утверждают, что не боятся ядерных угроз Путина и его заявлений о том, что НАТО станет стороной в войне. При этом в Кремле уже смеются над нерешительностью Запада, просто говорящего о разрешении, но не дающего его.

При этом Подоляк заявил, что все истерики вокруг темы ударов по РФ указывают на российскую безусловную трусость, а также на крайне специфическое и отвратительное умение вести войну только на непаритетных условиях ("мы будем атаковать всем, а вы должны иметь большие ограничения и соблюдать правила").



