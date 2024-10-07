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В РФ заявили, что против Москвы готовят провокацию в зоне «СВО»: о чем речь

В РФ заявили, что США помогают Киеву подготовить провокацию с использованием химического оружия в зоне «СВО»

сегодня, 10:39
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Ткачик Олеся

Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Соединенные Штаты якобы причастны к "подготовке провокаций" Киева, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне проведения "специальной военной операции".

В РФ заявили, что против Москвы готовят провокацию в зоне «СВО»: о чем речь

Химическое оружие

Он заявил, что якобы о причастности Вашингтона к готовящейся провокации свидетельствует заявление официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн.

"В июле 2024 года она открыто заявила, что Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе конференции государств — участников [организации] в ноябре", — заявил Кириллов.

Помимо этого, он заявил, что якобы российские захватчики после того, как оккупировали Авдеевку обнаружили там химическую лабораторию по производству отравляющих веществ общеядовитого действия.

"В июне 2024 года в районе Авдеевки была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе — на основе синильной кислоты", — заявил Кириллов.

По его словам, в результате оперативных мероприятий также якобы были выявлены схроны с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ также заявили, что Украина и Запад готовят теракт в Сирии, чтобы дискредитировать Россию в ООН и отвернуть от нее страны Глобального юга. В частности, в СВР заявили, что руководство США и Великобритании, сознавая провал своего курса на нанесение стратегического поражения России в конфликте в Украине, уделяют особое внимание подрыву авторитета РФ в государствах глобального Юга.




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Источник: https://tass.ru/
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