В РФ заявили, что Путин пойдет на эскалацию: хочет захватить город-миллионник

Россия активно распространяет информацию о возможных переговорах, а в Кремле даже озвучивают потенциальных участников подобных переговоров. В этом контексте некоторые арабские страны уже не раз выступали посредниками в гуманитарных вопросах. При этом, как отметил в эфире 24 канала российский оппозиционер Геннадий Гудков, арабские страны действительно имеют контакты как с Кремлем, так и с Украиной. Однако хотя диктатор Владимир Путин внешне демонстрирует желание договариваться о переговорах, на самом деле он может иметь совсем другие намерения. Сейчас российский диктатор публично заявляет о готовности к переговорам, если ему отдадут Донбасс.

Владимир Путин

Гудков отмечает, что среди российских военных ходят слухи о возможном масштабном наступлении на Харьков и попытке захвата города. Хотя подлинность такой информации остается под вопросом, в военных кругах эта тема активно обсуждается, подчеркнул оппозиционер.

"Люди, связанные с генеральным штабом России, сказали мне, что там не исключают возможности масштабного наступления на Харьков и захвата города. Не знаю, можно ли верить такой информации, но в военных кругах эту тему обсуждают", – заявил Гудков.

По его словам, пока неизвестно, это просто разговоры или планы, которые могут иметь реальные последствия. В то же время, нужно внимательно наблюдать за действиями России.

"Путин не планирует останавливать войну, хотя есть прогнозы, что в течение нескольких месяцев интенсивность боевых действий может снизиться", — добавляет Гудков.

Каким будет завершение войны, сейчас трудно сказать, но есть надежда, что это произойдет до конца 2024 года, отметил российский политик. По его словам, ситуация в России остается крайне неопределенной, и непонятно, на что рассчитывает Путин. Возможно, он ожидает завершения выборов в США и возможной победы Дональда Трампа, после чего готов вернуться к переговорам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ определились с планом захвата Украины.



