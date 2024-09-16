Подразделения многодоменной оперативной группы Соединенных Штатов, которые дислоцируются в Японии, якобы могут быть использованы для нанесения внезапного массированного ракетного удара по РФ, об этом заявил российский военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Ракетный удар

Он заявил, что американская многодоменная оперативная группа состоит сразу из нескольких батальонов. Речь идет об отрядах разведки, космических операций, радиоэлектронной борьбы и других.

Российский военный эксперт отмечает, что ее ударной силой считается батальон стратегических огневых средств. В том числе, говорит Болтенков, в него входят расчеты ракетных комплексов HIMARS и Typhon, а также гиперзвуковых орудий LHRW.

Россиянин отмечает, что благодаря такому составу американские подразделения способны выполнять задачи одновременно в пяти средах. Более того, в зону поражения имеющихся у них вооружений попадают территории на расстоянии от 300 до 3000 км.

"Развертывание американской боевой группы в Японии позволит внезапно нанести массированный ракетный удар по местам дислокации пунктов базирования ракетных систем ПВО и систем класса "поверхность – поверхность" России, Китая или КНДР", — заявил российский военный эксперт.

Он заявил, что якобы в связи с такой угрозой РФ нужно принять все необходимые ответные меры.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сама Россия готовит очередной массированный удар по Украине и среди целей будут детские больницы и садики. Об этом свидетельствует заявлением СВР России, которые уже "предупредили", что якобы Украина и США хотят устроить кровавую провокацию с большим количеством жертв, чтобы обвинить в этом Россию. Эксперты добавляют, что РФ предупреждает о провокациях, которые готовит, поэтому украинцам нужно очень серьезно относится к возможным угрозам.



