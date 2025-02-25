Как заявил российский политтехнолог Аббас Галлямов, электорат кремлевского диктатора Владимира Путина сейчас с изумлением осознаёт, какой нехитрый манёвр в отношении него только что осуществили американцы.

Владимир Путин

"На первом этапе руками украинцев те уничтожили основную часть российских вооружений; убили полторы сотни тысяч российских военных, попутно покалечив ещё несколько сот тысяч. Параллельно с этим они угробили с помощью санкций значительную часть российской экономики", — говорит Галлямов.

Как говорит россиянин, по результатам проделанной на первом этапе работы, во второй части американцы получили в высшей степени дружелюбно настроенную по отношению к ним Россию, а заодно приобрели доступ к российским природным ресурсам на самых выгодных для себя условиях.

"Чтобы совершить всё это, американцам всего-то и понадобилось, что поменять президентов, — с тем, чтобы первый сыграл с Россией роль плохого копа, а второй — изобразил хорошего. А вы ещё спрашиваете, зачем нужна сменяемость власти. Да хотя бы затем, что она позволяет вот так разводить неискушённых в демократической политике лохов", — заявил Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что начинают кампанию по умолчанию украинских жертв в войне, потому что они стоят между Дональдом Трампом и его "кремлевским другом", чтобы начать "PEREZAGRUZKA" и торговлю. Задача стоит вернуть в ближайшее время в полном объеме Рашку в семью "цивилизованных народов". Конечно, без признания вины, без наказания. Просто "забыть" все. Поэтому нужно максимально обесценить украинские жертвы, чем сейчас занимается команда Трампа.



