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Ткачик Олеся
Как заявил российский политтехнолог Аббас Галлямов, электорат кремлевского диктатора Владимира Путина сейчас с изумлением осознаёт, какой нехитрый манёвр в отношении него только что осуществили американцы.
Владимир Путин
Как говорит россиянин, по результатам проделанной на первом этапе работы, во второй части американцы получили в высшей степени дружелюбно настроенную по отношению к ним Россию, а заодно приобрели доступ к российским природным ресурсам на самых выгодных для себя условиях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что начинают кампанию по умолчанию украинских жертв в войне, потому что они стоят между Дональдом Трампом и его "кремлевским другом", чтобы начать "PEREZAGRUZKA" и торговлю. Задача стоит вернуть в ближайшее время в полном объеме Рашку в семью "цивилизованных народов". Конечно, без признания вины, без наказания. Просто "забыть" все. Поэтому нужно максимально обесценить украинские жертвы, чем сейчас занимается команда Трампа.
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