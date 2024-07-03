Вашингтон может разрешить Украине увеличить дальность ударов по территории России, если РФ будет расширять фронт. По мнению сенатора Константина Долгова, таким образом Штаты якобы хотят "поднять градус конфликта" перед грядущими президентскими выборами.

Россия и США

"Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, поэтому Штатам надо любыми силами поднять градус", — заявил российский сенатор.

Он добавил, что противник намерен нанести России как можно больший ущерб, в том числе гражданскому населению. По его словам, это реакция "на успехи" Вооруженных сил РФ на поле боя.

При этом кремлевский диктатор Владимир Путин предупредил, что Россия может дать асимметричный ответ на поставки дальнобойного оружия Украине. Также он обратил внимание, что такой шаг является прямым участием в конфликте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что в настоящее время США не изменили свою политику по использованию американского оружия для ударов по территории России. По его словам, дальнобойное оружие должно использоваться на украинской территории. Кроме того, представитель Госдепа США рассказал при каких условиях Администрация Байдена позволит Украине наносить удары на расстояние более 100 км по территории России. По его словам, это произойдет, если Путин расширит фронт войны на Украине. И все это происходит на фоне того, что Россия уже расширяет фронт, а ВСУ начинают терять позиции.

Такую позицию раскритиковал военный Кирилл Сазонов. Он отметил, что президент Байден не является сильным президентом и надежным союзником Украины, поэтому он не желает ему победы на грядущих выборах.



