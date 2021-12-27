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В РФ заявили, что вопрос членства Украины в НАТО важен для Москвы не меньше, чем для Киева

В МИД России заявили, что Россия и НАТО уже подошли к той черте, за которой "начинают играть совсем другие факторы"

сегодня, 15:05
Автор:

Кравцев Сергей
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В МИД России заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО имеет не меньшее значение для Москвы, как и для Киева, а, возможно, даже больше. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

В РФ заявили, что вопрос членства Украины в НАТО важен для Москвы не меньше, чем для Киева

Сергей Рябков. Фото: из открытых источников

Сергей Рябков отметил, что для России тема полноценного членства Украины в НАТО – особенная и она находится на особом контроле руководства РФ. Этот вопрос важен для России не меньше, чем для самой Украины.

Также дипломат отметил, что Россия, НАТО и Украины сегодня находятся у той черты, когда в силу вступают совсем другие факторы. 

По словам замминистра, те политики в мире, которые предлагают поставить Россию, как провинившегося ученика в угол, не учитывая ее интересы, очень сильно заблуждаются. Потому что они не понимают все последствия такого шага. Таких людей российский дипломат назвал такими, которые оторвались от реальности и потеряли здравый смысл.

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Источник: https://interaffairs.ru/news/show/33058
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