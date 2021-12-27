Эксперты рассказали, кому и от кого передал «привет» Кадыров своим заявлением об Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности "решить вопрос" с "присоединением" Украины к России или Чечне. О чем говорят такие заявления, вряд ли сделанные без одобрения Кремля, который сыплет чередой угроз в адрес Украины? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к нашим экспертам.

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

Через Кадырова Кремль озвучил намёк Западу

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев предполагает, что заявления Рамзана Кадырова об Украине могут быть "прозрачным намёком" российской стороны американцам в преддверии грядущих переговоров о гарантиях безопасности.

"Формально, глава Чеченской Республики не уполномочен принимать решения относительно внешней политики и тем более – начала военных операций. Он и сам об этом упомянул в данном заявлении, – подчеркивает эксперт. – Однако Кадыров известен прямолинейностью и милитаризмом своей риторики. Таким образом, он – идеальный кандидат для того, чтобы озвучить намёк Западу, который бы формально не повлёк за собой никаких юридических последствий".

Иными словами, поясняет Даниил Богатырев, получается, что тезисы о "присоединении Украины" озвучил российский чиновник высокого уровня. Но спросу – ни с него, ни с российской стороны – никакого, так как он не уполномочен на подобные заявления. В случае чего, всегда можно "съехать" на то, что это – частное мнение главы Чечни.

Кадыров говорит, что это он готов отправить на убой в Украину своих солдат, а не русских

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей считает, что Кадыров чувствует конъюнктуру в России, где высшее руководство готовит поводы для вмешательства в Украину, придумывая разные фейки.

"В РФ далеко не все поддерживают возможность "сгореть в танке" или встретить сына/мужа, отправленного воевать в Украину, в цинковом гробу. Поэтому нужно публично успокоить общество, но без отказа от задумки", – поясняет эксперт.

Именно поэтому, считает Игорь Соловей, Кадыров говорит, что это он готов отправить на убой в Украину своих солдат, а не русских.

"Такое себе доказательство верности трону (Кремлю)", – резюмирует эксперт.

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