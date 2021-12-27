Эксперты рассказали, кому и от кого передал «привет» Кадыров своим заявлением об Украине

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Кравцев Сергей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности "решить вопрос" с "присоединением" Украины к России или Чечне. О чем говорят такие заявления, вряд ли сделанные без одобрения Кремля, который сыплет чередой угроз в адрес Украины? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к нашим экспертам.
Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников
Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев предполагает, что заявления Рамзана Кадырова об Украине могут быть "прозрачным намёком" российской стороны американцам в преддверии грядущих переговоров о гарантиях безопасности.
Иными словами, поясняет Даниил Богатырев, получается, что тезисы о "присоединении Украины" озвучил российский чиновник высокого уровня. Но спросу – ни с него, ни с российской стороны – никакого, так как он не уполномочен на подобные заявления. В случае чего, всегда можно "съехать" на то, что это – частное мнение главы Чечни.
Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей считает, что Кадыров чувствует конъюнктуру в России, где высшее руководство готовит поводы для вмешательства в Украину, придумывая разные фейки.
Именно поэтому, считает Игорь Соловей, Кадыров говорит, что это он готов отправить на убой в Украину своих солдат, а не русских.
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