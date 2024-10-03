В РФ заявили, что ВСУ «атаковали» Курскую АЭС: возле станции упала «французская авиабомба» (ВИДЕО)

Российские телеграм-каналы сообщают о том, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали Курскую АЭС. Видео, как что-то горит возле станции массово публикуют в российский социальных сетях.

Пожар около Курской АЭС

Российский телеграм-канал Маш сообщает, что ВСУ якобы попытались атаковать Курскую АЭС "НАТОвским вооружением". По информации источников канала, якобы российское ПВО сбило около станции в 16:20 по местному времени "французскую авиабомбу".

"О на упала в пяти километрах от станции. Сейчас там пожар ", — сказано в сообщении.

Не исключено, что эта российская провокация посвящена визиту в Киев генсека НАТО Марка Рютте. Известно, что он для своей первой поездки в качестве генсека выбрал Украину, а не поехал традиционно в Штаты. Этим он послал мощный сигнал, что НАТО будет продолжать поддержку Украины. Аналитики отмечали, что после этого визита в Кремле будут "кусать локти" от злости.

При этом сам Рютте в Киеве заявил, что Альянс будет поддерживать Украину в войне с Россией. По его словам, именно это он хотел продемонстрировать своим визитом. Также он добавил, что Украина станет членом НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. В этот же день жителям Курской области начали поступать звонки с предупреждением о захвате Курской атомной электростанции. В то же время в правительстве российского региона сообщили, что речь идет якобы об информационной провокации со стороны украинских спецслужб.

При этом в Минобороны РФ несколько раз заявляли о том, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС, но у них это не получилось, якобы поэтому в Украине отказались от такой идеи.



