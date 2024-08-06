Жители Курской области массово получают особое предупреждение: о чем речь

Жителям Курской области поступают звонки с предупреждением о захвате Курской атомной электростанции. В то же время в правительстве российского региона сообщили, что речь идет якобы об информационной провокации со стороны украинских спецслужб.

Курская АЭС

В публикации отмечается, что жителям города Курчатов и Курчатовского района, где расположена АЭС, стали поступать звонки якобы от имени российских властей с призывом эвакуироваться из-за скорого захвата атомной электростанции.

"На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО. Это информация ничем не обоснована. Просим жителей не поддаваться на информационные провокации!", — говорится в сообщении правительства Курской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после массированного обстрела поселка Суджа в Курщине россияне начали жаловаться на попытки прорыва украинской армией государственной границы. В отличие от прошлых рейдов, устраиваемых российскими добровольцами, первыми о событиях сообщили путинские власти. Мол, идут бои по нескольким направлениям и "беспокойно" уже и в Белгородской области, но впоследствии российские власти поспешили заявить, что российским войскам удалось выбить "украинские ДРГ" и российские военные полностью контролируют ситуацию. Вот только в русских пабликах пишут другое и царят другие настроения.

При этом Федеральная служба безопасности РФ заявила, что утром 6 августа ВСУ совершили "вооруженную провокацию" на участке границы в Курской области. Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление ФСБ заявили, что утром украинские военные обстреляли якобы приграничье Курской области.

В то же время российские паблики сообщают, что украинские войска подходят к городу Суджа, а войска Кадырова поспешно убегают.



