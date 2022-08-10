В РФ заявили о пройденной "точке невозвращения" в войне против Украины

Некоторые кремлевские политики считают, что война в Украине уже якобы прошла "точку невозвращения". Следовательно, быстро завершить конфликт пока нельзя. Собственно с таким заявлением выступил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, пишет " Интерфакс ". В РФ заявили о пройденной "точке невозврата" (фото из открытых источников) Слуцкий заявил, что Кремль и дальше продолжит свою войну против Украины.

"Она будет продолжена, вне всякого сомнения. Специальная военная операция" уже прошла свою точку невозвращения", — отметил кремлевский чиновник. Также Леонид Слуцкий не забыл сказать один из самых популярных кремлевских нарративов. Мол, Кремль готов дипломатично разрешить этот конфликт, но позиция россиян на переговорах "будет гораздо жестче, чем была". Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США назвали причину, по которой Россия не обвинит Украину во взрывах в Крыму. Представители Кремля, а также штатные пропагандисты даже не пытались привязать взрывы на авиабазе в Новофедоровке с украинской стороной. Такая позиция россиян имеет объяснения, уверены военные специалисты Института изучения войны (ISW). Все дело в том, что если бы россияне начали обвинять Украину в ударах по Крыму, то тем самым они бы признали неэффективность своей системы ПВО. Похожая история уже была с утопленным крейсером "Москва". В ISW обращают внимание на тот факт, что на военном объекте одновременно раздалось несколько взрывов, что само исключает версию, которую активно распространяют россияне о случайном пожаре. В то же время это еще больше подтверждает возможность как диверсии, так и дальнобойного ракетного удара.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!