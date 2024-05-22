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В РФ заявили о разработке новых дронов: какую опасность несут ВСУ

В России заявили о том, что якобы разработали и выпустили новые дроны «Пиранья», которые стали устойчивыми к системе радиоэлектронной борьбы

сегодня, 20:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявили в Симбирском конструкторском бюро, они разработали новый дрон "Пиранья" с мультичастотной системой связи, которая якобы делает беспилотники устойчивыми к воздействию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В РФ заявили о разработке новых дронов: какую опасность несут ВСУ

Дроны на фронте

В бюро утверждают, что якобы эти дроны уже поставлены захватчикам на фронт.

"Мы недавно поставили им дроны на наших уникальных частотах, которые средствами РЭБ не глушатся. Вот они первый запустили, и сразу же в цель",
— заявили в РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам главкома Александра Сырского, кто будет иметь на фронте преимущество в беспилотниках, тот и сможет получить шанс на победу в войне. При этом военные неоднократно говорили о том, что Украине нужно наладить массовое производство беспилотников. В то же время они подчеркивали, что зачастую людей, которые разрабатывают и изготовляют дроны мобилизуют на фронт. Директора предприятий просто не успевают забронировать их от мобилизации, поскольку этот процесс занимает несколько месяцев. В этом, подчеркивали военные, огромная проблема, которую нужно немедленно решать, ведь армия недополучает такое важное средство в борьбе с оккупантами.

Помимо этого, известно, что государство также запустило программы по закупке дронов для армии, но военные так и не почувствовали результатов этой программы. Именно поэтому в Верхвоной Раде даже создали временную следственную комиссию, которая должна изучить этот вопрос и понять, сколько денег было выделено на дроны и почему они так и не попали на фронт.

Впрочем, Украина все же имеет дроны дальнего радиуса действия, которые являются головной болью оккупантов, поскольку они регулярно поражают российские НПЗ.




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/05/22/23074195.shtml?updated
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