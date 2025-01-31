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В РФ заявили о том, что хотят разговора с Трампом и выдвинули условия для первых переговоров

В МИД РФ заявили, что крайне заинтересованы в том, чтобы разговор между Трампом и Путиным состоялся

сегодня, 11:03 comments1414
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Ткачик Олеся

Как заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Сергей Рябков, нет никакого продвижения с организацией контакта диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что якобы возобновление прямого диалога сейчас востребовано.

В РФ заявили о том, что хотят разговора с Трампом и выдвинули условия для первых переговоров

Путин и Трамп

"Вопрос задается фактически каждый день, и ежедневно мы повторяем один и тот же ответ, а именно: сдвигов нет. Мы фиксируем внимательнейшим образом все публичные сигналы, которые доносятся из Вашингтона по острым и менее острым, долгоиграющим и срочным сюжетам. Все это, конечно, важно, все это не остается без нашего внимания. Но возобновление прямого диалога на политическом уровне, безусловно, было бы востребовано", — сказал замминистра РФ.

По его словам, в связи с отсутствием такого диалога стагнация отношений и их "погружение в трясину" давно и долго нерешаемых проблем продолжается. Он добавил, что такая ситуация не устраивает Россию, более того, она готова к диалогу и даже к обсуждению самых острых вопросов.

"Исходим из того, что на той стороне сложилось устойчивое и твердое понимание, что для нас диалог, если мы хотим, чтобы он развивался, а опять не зашел в тупик, императивно должен быть взаимоуважительным и основывающимся на учете наших интересов противоположной стороной", — добавил Рябков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, президента США Дональда Трампа спросили, общался ли он с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне. Однако его ответ – "не об этом" – лишь подпитал предположение о возможных контактах с главой Кремля.




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Источник: https://tass.ru/politika/23021173
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