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Ткачик Олеся
Как заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Сергей Рябков, нет никакого продвижения с организацией контакта диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что якобы возобновление прямого диалога сейчас востребовано.
Путин и Трамп
По его словам, в связи с отсутствием такого диалога стагнация отношений и их "погружение в трясину" давно и долго нерешаемых проблем продолжается. Он добавил, что такая ситуация не устраивает Россию, более того, она готова к диалогу и даже к обсуждению самых острых вопросов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, президента США Дональда Трампа спросили, общался ли он с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне. Однако его ответ – "не об этом" – лишь подпитал предположение о возможных контактах с главой Кремля.
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