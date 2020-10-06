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Главная Новости Мир Россия В России 13 детей одновременно потеряли сознание на школьной линейке
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В России 13 детей одновременно потеряли сознание на школьной линейке

Директор школы говорит, что дети перегрелись на солнце, а вот местные жители озвучили совсем иную версию случившегося

сегодня, 09:57
Автор:

Елена Волкова

В России в одной из школ произошел довольно странный случай: сразу 13 человек практически одновременно потеряли сознание. Инцидент произошел в городке Великие Луки Псковской области во время праздничной линейки по случаю переименования 7-й школы, передает официальный канал Псковской области.

В России 13 детей одновременно потеряли сознание на школьной линейке

В комитете образования этого региона сообщили, что плохо стало сразу нескольким ученикам разного возраста. В результате 13 человек упали в обморок и их увезла скорая. Сейчас дети находятся в сознании (трое — в тяжелом состоянии), их обследуют медики, а в школе проходит расследование случившегося. Директор школы говорит, что дети перегрелись на солнце и перенесли тепловой удар. А вот местные жители говорят, что в воде было превышено содержание хлора, и дети попросту могли отравиться.

Ранее мы сообщали, что настоящая трагедия разыгралась накануне вечером в одной из многоэтажек столичного Виноградаря. Жертвой семейной ссоры стал 6-летний ребенок. Во время конфликта с женой его 35-летний отец поджег кровать, где спал мальчик, рассказали очевидцы. В результате он надышался дымом и погиб. Комната, где все произошло, выгорела почти полностью.


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