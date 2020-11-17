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В России 35 вагонов товарного состава с горючими материалами потерпели крушение - есть жертвы

На месте работают правоохранители и спасатели, которые ликвидируют последствия аварии

сегодня, 18:26
Автор:

Дмитрий Симоненко

Во Владимирской области товарный поезд сошёл с путей во время ремонта, потому что рабочие не вставили болт в железнодорожную стрелку. После катастрофы они попытались скрыть ЧП.

В России 35 вагонов товарного состава с горючими материалами потерпели крушение - есть жертвы

Авария произошла вчера, 16 ноября в районе н.п. Коврова. Известно, что 35 вагонов грузового поезда съехали с рельсов, повредили 300 метров железнодорожного полотна и контактную сеть. Во время ЧП горючие материалы, которые находились внутри опрокинувшихся цистерн, разлились на тысячи квадратных метров вокруг путей. Также в результате аварии погиб дорожный работник.

Как оказалось, причиной аварии стала железнодорожная стрелка. Головной состав проехал мимо неё и протащил за собой несколько вагонов, после чего рельсы перевелись на другой путь, и десятки вагонов слетели на землю. Как раз накануне эту стрелку ремонтировали. По инструкции рабочие должны были привлечь к ремонту стрелки монтёров и запросить при этом у дежурного по станции "окно", чтобы приостановить движение поездов. Ни того ни другого сделано не было. 

В России 35 вагонов товарного состава с горючими материалами потерпели крушение - есть жертвы - фото 2
В России 35 вагонов товарного состава с горючими материалами потерпели крушение - есть жертвы - фото 3
В России 35 вагонов товарного состава с горючими материалами потерпели крушение - есть жертвы - фото 4
В России 35 вагонов товарного состава с горючими материалами потерпели крушение - есть жертвы - фото 5


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Роттердаме хвосты китов спасли поезд от крушения.



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Источник: https://t.me/bazabazon/5194
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