В России 85-летний игумен монастыря развращал мальчиков: его обвинили в педофилии

85-летнего игумена монастыря "Святой Живоначальной Троицы" в Подмосковье обвинили в педофилии. Об этом сообщает российское издание mk.ru.

В России игумена обвинили в педофилии (фото из открытых источников)

Российское издание пишет, что в полицию написали заявления молодые люди 18 и 23 лет. Они рассказали стражам порядка, что в 2016 и 2017 годах игумен подверг их сексуальному насилию, в то время они были еще детьми. По их словам, это происходило в одной из комнат монастыря.

Стало известно, что один из ребят, который пожаловался на игумена, и сам судим за отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Следовательно, 85-летнего игумена задержала полиция. Против него возбудили уголовное дело, если его вину докажут, подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Российский паблик Mash пишет , что этот женский монастырь "Святой Живоначальной Троицы" — "настоящая секта". Ведь некоторые бывшие прихожане вроде бы жалуются на психологическое давление и вымогательство денег со стороны служителей.

Известно, что сам монастырь и игумен не подчиняются РПЦ и патриарху Кириллу. Они принадлежат к Истинно Православной Церкви России. Эта конфессия самостоятельна.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что у России будут просить патриарха Кирилла причислить Жириновского к "лику святых". В России скандалиста, главу партии ЛДПР Владимира Жириновского, скончавшегося 6 апреля 2022 года, предложили отнести к "лику святых". Его сторонники считают одиозного политика "пророком ХХ века и героем своего времени". Соответствующую петицию с просьбой патриарху РПЦ Кириллу зарегистрировали на сайте change.org.

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