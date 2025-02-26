Министр иностранных дел страны-агрессора России анонсировал новую встречу делегаций РФ и США. По его словам, такая встреча пройдет в Турции уже завтра, 27 февраля. При этом Лавров утверждает, что в этот раз темой для обсуждения, якобы станет возобновление нормальной работы посольств обеих стран.

Сергей Лавров

"Такая встреча состоится завтра в Стамбуле, я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", — сказал Лавров.

По его словам, российские дипломаты высокого уровня, эксперты, проведут встречу и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате "противоправной деятельности" предыдущей администрации.

Как заявил Лавров, якобы предыдущая администрация Белого дома создавала искусственные преграды для деятельности российского посольства. По его словам, Россия действовала симметрично и создавала такие же преграды американцам в работе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американцы после встречи с россиянами в Эр-Рияде заявили о том, что диктатор Путина согласен на то, чтобы остановить войну в Украине. Но при определенных условиях. В США заявили, что эти самые условия россияне намерены обсудить во время второй встречи.

В то же время спикер кремлевского диктатора Песков заявил, что сейчас идет поэтапная реализация тех договоренностей, которых достигли и главы государств, и делегации высокого уровня на переговорах в Эр-Рияде. Также он добавил, что готовятся контакты на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел РФ и США, но и затем они будут продолжены.



