Батюшка освятил аниме-магазин в Воронежской области. Об этом сообщается на портале "RnBee".

Аниме-магазин, фото из открытых источников

Магазин находится в провинциальном городе Лиски. В нем можно купить плащи из Наруто, фигурки и графические романы. Основатели проекта решили обратиться за Божьей помощью. Владельцы магазина обратились к настоятелю Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, а он познакомил их с отцом Игорем. Отец и освятил магазин. Батюшка воспринял аниме как и любой другой вид искусства. Отец Игорь считает, что важна не форма, а а идея заложенная в воспроизведении.

Один из владельцев магазина Илья говорит, что магазин позиционируется как "центр аниме-консерватизма", а значит русские традиции им не чужды. После этих событий покупателей в магазине стало больше и они стали разгребать полки.

Ранее портал "Комментарии" писал, что россиянин высмеял фальшивый Макдональдс в Крыму. Приезжий россиянин рассказал о впечатлениях от похода в фальшивый Макдональдс в Симферополе, который открыли на месте старого в связи с санкциями против РФ за оккупацию украинского полуострова. Посетитель рассказывает, больше всего удивило то, что в "российском" Макдональдсе готовили чебуреки и даже было пиво на разлив. В целом же оккупанты решили не заморачиваться с написанием изменением того меню, которое есть в большинстве ресторанов сети Макдональдс. Единственное, где внесли коррективы – это в названиях бургеров. Внутри самого заведения все осталось, как и прежде. Поменялся только главный атрибут Макдональдс, по которому о ресторане узнают во всем мире, это большая желтая буква "М" на красном фоне. Вместо нее теперь какая-то другая непонятная эмблема.

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