В России без лишней огласки массово проверяют бомбоубежища, - Bloomberg

То, что происходит в России, напоминает подготовку к большой войне. В России без лишней огласки массово проверяют бомбоубежища и другие укрытия, которые за последние 30 с лишним лет оказались в заброшенном состоянии. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Бомбоубежища. Фото: из открытых источников

Люди, которые работают в коммунальных службах рассказывают, что работники гражданской обороны массово проверяют подвалы, занимаются их уборкой, проводят ремонт подземных сооружений. Данные помещения в плохом состоянии, так как они использовались еще в советское время. Кампания по наведению порядка на объектах, пригодных для бомбоубежищ и укрытий, не объявлена официально. Очевидцы рассказывают, что подготовка бомбоубежищ началась практически в то же самое время, что и частичная мобилизация в России.

Bloomberg отмечает, то, что происходит сейчас в России, показывает к чему привело полномасштабное вторжение РФ в Украину. Оно уже продолжается 9-й месяц и за это время в самой России началась широкая милитаризация российского общества.

"Кремль изображают войну как экзистенциальную между Россией и США, что Вашингтон отвергает", — пишет Bloomberg.

По информации Bloomberg, лишь руководители тех регионов, которые непосредственно граничат с территорией Украины подтвердили, что идет подготовка бомбоубежищ.

Агентство пишет, такое поведение российских властей удивляет, ведь Украина никогда не наносила удары по территории РФ. Кроме того, официальный Киев заявляет, что задача ВСУ – выбить оккупантов с территории Украины, но никак не удары по самой России.

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