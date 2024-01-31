В России больше не вербуют заключенных по краткосрочным контрактам. Названа причина

Российским заключенным больше не предлагают заключать краткосрочные контракты, по которым их отправляют на войну с Украиной, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в сети X.

Российские заключенные будут воевать до конца войны

В частности, как сообщают в Минобороны Британии, российские военные с сентября 2023 года прекратили вербовку заключенных для заключения краткосрочных контрактов. Теперь им предлагают исключительно стандартизированные контракты на военную службу на более длительный период. Этими контрактами предусмотрено согласие на военную службу как минимум до прекращения действия указа о частичной мобилизации, который был издан в сентябре 2022 года.

В Минобороны Британии пояснили, что от практики краткосрочных контрактов отказались из-за общественных споров, которые возникли в России.

"Краткосрочные контракты с осужденными вызвали определенные общественные споры в России, особенно из-за совершения новых преступлений теми, кто возвращается, и из-за коротких туров заключенных по сравнению с бессрочно мобилизованными резервистами", — говорится в сообщении.

При этом в Минобороны Британии предположили, что в России перешли на упорядоченный набор по контракту, чтобы получить основной источник для пополнения армии новым персоналом.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что зэки получили "сюрприз" от президента РФ Владимира Путина. Теперь зеки заключают с Минобороны РФ контракт на один год, который продлевается автоматически. Журналисты также выяснили, что завербованные в российских тюрьмах заключенные воюют в статусе условно освобожденных. Теперь они автоматически не получают помилование от главы Кремля.

"Комментарии" также сообщали, что российские оккупанты продолжают привлекать к войне против Украины наемников из всех стран мира, чтобы иметь возможность продолжать свою захватническую политику. На временно оккупированных территориях Донецкой области замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком и бывшими "вагнеровцами".



