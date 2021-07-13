В России БТР врезался в маршрутку, погибли люди (ВИДЕО)

Сегодня, 13 июля, в России случилось жуткое ДТП. В Ставропольском крае БТР Росгвардии врезался в маршрутку с людьми. На месте от полученных травм погибли 2 пассажира, еще несколько человек попали в больницу с различными ранениями. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на информацию пресс-службы Росгвардии.

БТР Росгвардии (фото из открытых источников)

По информации российских СМИ, в "ГАЗели" находилось 9 человек, в том числе 3 детей. В ДТП пострадали 4 пассажира.

Стало известно, что смертельная авария произошла на хуторе Тамбукан, находящемся в предгорном районе. На опубликованных фотографиях четко видно, что бронированный транспорт, выезжая из леса, не заметил маршрутку с людьми, и влетел в общественный транспорт.

В "ГАЗели" вдребезги смят капот. В социальных сетях люди пишут, что остальные пассажиры чудом уцелели, ведь удар был очень сильным.

Сейчас на месте ДТП работают патрульные.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что в российском Геленджике прогремел взрыв в отеле. Сегодня, 13 июля, в Геленджике, в отеле Азалия прогремел взрыв. По предварительной информации взорвался бытовой газ. Сообщается, что в результате происшествия погиб один человек и еще, как минимум, пятнадцать, пострадали. Среди пострадавших есть дети. Двое из пострадавших на данный момент находятся в тяжелом состоянии. Они были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Сотрудники спасательной службы разбирают завалы, под которыми еще могут находиться люди. По одной из версий взрыв мог произойти в магазине, который располагался на первом этаже здания.





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