В российском Геленджике прогремел взрыв в гостинице: есть погибшие (ВИДЕО)

В российском городе Геленджик в здании произошел взрыв. Об этом сообщают российские СМИ.

В российском Геленджике произошел взрыв в гостинице. Фото

Как стало известно, сегодня, 13 июля, в Геленджике в гостинице под названием Азалия прогремел взрыв. По предварительной информации взорвался бытовой газ. Сообщается, что в результате происшествия погиб один человек и еще по меньшей мере пятнадцать пострадали. Среди пострадавших есть дети.

Двое из пострадавших на данный момент находятся в тяжёлом состоянии. Они были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Сотрудники спасательной службы разбирают завалы, под которыми еще могут находиться люди.

По одной из версий взрыв мог произойти в магазине, который располагался на первом этаже здания.

Видео с места событий появилось в одном из популярных телеграмм-пабликов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Боливии автобус с пассажирами внутри упал с высоты более ста метров. В результате происшествия погибли несколько десятков человек и еще многие пострадали. Среди пострадавших несколько человек находятся в тяжёлом состоянии. Они были доставлены в ближайшую больницу прибывшими на место событий медиками. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Китае, в городе Сучжоу, что на западе от Шанхая обрушилась часть здания гостиницы. Под завалами оказались люди. Их доставали прибывшие на место происшествия спасатели. Один человек погиб в результате завала и еще, как минимум семеро получили повреждения. Некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии и за их жизни борются медики.





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