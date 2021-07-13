logo
Русский Українська

BTC/USD

33194.54

ETH/USD

2029.89

LTC/USD

133.32

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия В российском Геленджике прогремел взрыв в гостинице: есть погибшие (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В российском Геленджике прогремел взрыв в гостинице: есть погибшие (ВИДЕО)

По предварительной информации взорвался бытовой газ

сегодня, 11:51
Автор:

Денис Подставной

В российском городе Геленджик в здании произошел взрыв. Об этом сообщают российские СМИ. 

В российском Геленджике прогремел взрыв в гостинице: есть погибшие (ВИДЕО)

В российском Геленджике произошел взрыв в гостинице. Фото

Как стало известно, сегодня, 13 июля, в Геленджике в гостинице под названием Азалия прогремел взрыв. По предварительной информации взорвался бытовой газ. Сообщается, что в результате происшествия погиб один человек и еще по меньшей мере пятнадцать пострадали. Среди пострадавших есть дети. 

Двое из пострадавших на данный момент находятся в тяжёлом состоянии. Они были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Сотрудники спасательной службы разбирают завалы, под которыми еще могут находиться люди. 

По одной из версий взрыв мог произойти в магазине, который располагался на первом этаже здания. 

Видео с места событий появилось в одном из популярных телеграмм-пабликов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Боливии автобус с пассажирами внутри упал с высоты более ста метров. В результате происшествия погибли несколько десятков человек и еще многие пострадали. Среди пострадавших несколько человек находятся в тяжёлом состоянии. Они были доставлены в ближайшую больницу прибывшими на место событий медиками. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Китае, в городе Сучжоу, что на западе от Шанхая обрушилась часть здания гостиницы. Под завалами оказались люди. Их доставали прибывшие на место происшествия спасатели. Один человек погиб в результате завала и еще, как минимум семеро получили повреждения. Некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии и за их жизни борются медики. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ