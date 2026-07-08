В России будет еще меньше топлива: какой важный объект поразили ВСУ

В ночь на 8 июля беспилотники нанесли удары по российским городам Саратов и Борисоглебск. Там вспыхнули пожары, в том числе на НПЗ.

Атака на Саратовский НПЗ. Фото: из открытых источников

Губернатор Саратовской области Руслан Бусаргин среди ночи заявил, что от Минобороны РФ поступила информация об угрозе применения беспилотников.

После этого местные паблики сообщили, что в местном аэропорту ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

А уже около третьего часа ночи мониторинговые группы начали сообщать о взрывах и вероятной атаке дронов на Саратовский НПЗ.

Стоит отметить, что Саратовский НПЗ входит в структуру нефтяной компании "Роснефть" и является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий на Поволжье, обеспечивающим топливом российские оккупационные войска.

Кроме того, как сообщили мониторинговые службы, под атаку дронов попал также Борисоглебск Воронежской области РФ. Там, вероятно, зафиксировали пожар на местном аэродроме.

Аэродром Борисоглебск – военный аэродром, используемый ВВС России. Это место базирования самолётов Су-34, Су-35С, Су-30СМ и других.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские Силы обороны осуществили самый дальний удар по территории России с начала полномасштабной войны. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), беспилотники впервые атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный более чем в 2500 километрах от украинской границы.

По данным Генерального штаба Украины, в результате удара на крупнейшем нефтеперерабатывающем предприятии России возник пожар. Завод способен перерабатывать свыше 21 миллиона тонн нефти в год и считается одним из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Российские власти подтвердили факт атаки беспилотников.



