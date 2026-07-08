У Росії буде ще менше палива: який важливий об'єкт уразили ЗСУ

У ніч на 8 липня безпілотники завдали ударів по російських містах Саратов та Борисоглібськ. Там спалахнули пожежі, зокрема на НПЗ.

Атака на Саратівський НПЗ. Фото: з відкритих джерел

Губернатор Саратовської області Руслан Бусаргін серед ночі заявив, що від Міноборони РФ надійшла інформація про загрозу застосування безпілотників.

Після цього місцеві паблики повідомили, що у місцевому аеропорту ввели обмеження на прийом та відправлення літаків.

А вже близько третьої години ночі моніторингові групи почали повідомляти про вибухи та ймовірну атаку дронів на Саратівський НПЗ.

Варто зазначити, що Саратовський НПЗ входить до структури нафтової компанії "Роснефть" і є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств на Поволжі, що забезпечує паливом російські окупаційні війська.

Крім того, як повідомили моніторингові служби, під атаку дронів потрапив також Борисоглібськ Воронезької області РФ. Там, мабуть, зафіксували пожежу на місцевому аеродромі.

Аеродром Борисоглібськ — військовий аеродром, що використовується ВПС Росії. Це місце базування літаків Су-34, Су-35С, Су-30СМ та інших.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські Сили оборони здійснили найдальший удар територією Росії з початку повномасштабної війни. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), безпілотники вперше атакували Омський нафтопереробний завод, розташований більш ніж за 2500 кілометрів від українського кордону.

За даними Генерального штабу України, внаслідок удару на найбільшому нафтопереробному підприємстві Росії виникла пожежа. Завод здатний переробляти понад 21 мільйон тонн нафти на рік і вважається одним з ключових об'єктів російської паливної інфраструктури. Російська влада підтвердила факт атаки безпілотників.



