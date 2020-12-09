В России будут сажать в тюрьму за призывы к отчуждению территории

Сегодня российский президент Владимир Путин подписал закон о наказании в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет за отчуждение части территории страны и призывы к этому. ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает "КоммерсантЬ", если человек первый раз выскажется в сторону публичного призыва, то на него будет наложен административный штраф. Если нарушение повторится в течение года, то россиянина ждет уголовная ответственность. Штраф составит от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, сохранится и возможность лишения свободы на срок до четырех лет.

Летом этого года во время голосования за проект глава российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после вступления в силу закона о приравнивании призывов к отчуждению территории к экстремизму ответственность будет ждать и на тех, кто находится за границей. Тогда он пригрозил новым законом украинским политикам и украинцам за призывы вернуть Крым.

Напомним, "Комментарии" писали, что гражданин России Михаил Юдин вышел на Красную площадь в Москве с требованием остановить пропаганду войны на российских государственных каналах против Украины. Россиянин нес в руках украинский флаг. Михаил Юдин высказал возмущение тем, что на государственных каналах России украинцев именуют нацистами, потому как уверен, что вклад Украины в борьбе с нацизмом был величайшим.



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