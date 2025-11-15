logo

В России было очень громко: десятки взрывов возле важнейшего для войны объекта
НОВОСТИ

В России было очень громко: десятки взрывов возле важнейшего для войны объекта

Россияне пожаловались на атаку дронов в Рязани, в районе НПЗ пожар

15 ноября 2025, 07:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", российскую Рязань массированно атаковали неустановленные беспилотники, работала ПВО. Местные паблики сообщали о более десятка взрывов в районе НПЗ. 

В России было очень громко: десятки взрывов возле важнейшего для войны объекта

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

"Рязань, идет атака на местный НПЗ, местные сообщают об более чем 10 взрывах", — сообщали под кадрами в Telegram.

На видео и фото, которые также сняли очевидцы, видно зарево, взрывы, огонь и дым.

Местные паблики призывали россиян обеспечить себе безопасность и не снимать на видео работу ПВО. Еще жителей Рязани предостерегали от того, чтобы брать в руки осколки сбитых дронов, так как они, согласно сообщениям, могут быть не только взрывоопасны, но и ядовиты.

"Корпусные фрагменты сбитых БпЛА могут содержать взрывчатку и быть оборудованы таймерами-детонаторами. Приближаться к ним запрещено!... Не допускайте никого к обломкам до приезда экстренных служб. Также не берите в руки поражающие элементы от сдетонировавших БпЛА, так как они могут содержать отравляющие вещества.", — говорилось в местных пабликах.

Также Telegram-каналы РФ писали о дронах, пролетающих на уровне многоэтажных домов в Рязанской области.

Пока подтверждения либо опровержения атаки на Рязань от местных властей нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — второй по величине центр экспорта нефти в России – порт "Новороссийск" – поразили Служба безопасности Украины и Силы безопасности и обороны. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники в СБУ.

Отмечается, в ночь на 14 ноября спецназовцы "Альфа" СБУ совместно с ГУР МОУ, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно- артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ).




