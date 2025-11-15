У Росії було дуже гучно: десятки вибухів біля найважливішого для війни об'єкту

Як передає портал "Коментарі", російську Рязань масовано атакували невстановлені безпілотники, працювала ППО. Місцеві пабліки повідомляли про десяток вибухів у районі НПЗ.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

"Рязань, йде атака на місцевий НПЗ, місцеві повідомляють про більш як 10 вибухів", — повідомляли під кадрами в Telegram.

На відео та фото, які також зняли очевидці, видно заграву, вибухи, вогонь та дим.

Місцеві пабліки закликали росіян забезпечити собі безпеку та не знімати на відео роботу ППО. Ще жителів Рязані застерігали від того, щоб брати до рук уламки збитих дронів, оскільки вони, згідно з повідомленнями, можуть бути не тільки вибухонебезпечними, а й отруйними.

""Корпусні фрагменти збитих БпЛА можуть містити вибухівку і бути обладнані таймерами-детонаторами. Наближатися до них заборонено!...Не допускайте нікого до уламків до приїзду екстрених служб. Також не беріть до рук вражаючі елементи від здетонованих БпЛА, оскільки вони можуть містити отруйні речовини", — йшлося у повідомленні,

Також Telegram-канали РФ писали про дрони, що пролітають на рівні багатоповерхових будинків у Рязанській області.

Поки що підтвердження чи спростування атаки на Рязань від місцевої влади немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — другий за величиною центр експорту нафти в Росії — порт "Новоросійськ" — вразили Служба безпеки України та Сили безпеки та оборони. Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на джерела у СБУ.

Зазначається, в ніч на 14 листопада спецназівці "Альфа" СБУ спільно з ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ".



