Министерство обороны Российской Федерации обнародовало очередную сводку результатов применения своих вооруженных сил. Согласно заявлению страны-агрессорки, за последние сутки под удары попал ряд объектов на территории Украины.

В ведомстве утверждают, что привлекли широкий спектр способов поражения: оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, а также ракетные войска и артиллерию. В отчете отмечено, что силами захватчиков было "нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ".

Кроме логистических узлов под атакой оказались склады с боекомплектом и специализированные центры. Российская сторона заявляет о попадании по "местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов".

Также в Минобороны РФ сообщили об обстрелах пунктов сосредоточения личного состава. В частности, речь идет об ударах по "пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранным наемникам". В общей сложности, по утверждению российского командования, огненное поражение было зафиксировано в 142 разных районах.

Напомним, что только сегодня кафиры одной баллистической ракетой по направлению Таганрога РФ убили по меньшей мере 6 человек в пригороде Харькова, еще десятки человек получили ранения разной степени тяжести.

Повреждены не менее 10 домовладений, 4 магазина, СТО, административное здание, 2 автомобиля, заведение питания. На месте идет ликвидация последствий.