У Росії цинічно заявили про удари по Україні: куди цілились

Міністерство оборони Російської Федерації оприлюднило чергове зведення щодо результатів застосування своїх збройних сил. Згідно з заявою країни-агресорки, протягом останньої доби під удари потрапила низка об’єктів на території України.

У відомстві стверджують, що залучили широкий спектр засобів ураження: оперативно-тактичну авіацію, ударні БПЛА, а також ракетні війська та артилерію. У звіті зазначено, що силами загарбників було "нанесено ураження об'єктам транспортної інфраструктури, що використовуються в інтересах ЗСУ".

Крім логістичних вузлів, під атакою опинилися склади з боєкомплектом та спеціалізовані центри. Російська сторона заявляє про влучання по "місцях зберігання та підготовки до запуску безпілотних літальних апаратів".

Також у Міноборони РФ повідомили про обстріли пунктів зосередження особового складу. Зокрема, йдеться про удари по "пунктах тимчасової дислокації українських збройних формувань та іноземних найманців". Загалом, за твердженням російського командування, вогневе ураження було зафіксовано у 142 різних районах.

Нагадаємо, що лише сьогодні окупанти однією балістичною ракетою з напрямку Таганрога РФ вбили щонайменше 6 людей у передмісті Харкова, ще десятки людей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адміністративну будівлю, 2 автомобілі, заклад харчування. На місці триває ліквідація наслідків.