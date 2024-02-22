В России детей заставят учить интервью Путина Карлсону. В чем его «ценность» для школьников

При этом "Агентство поддержки государственных инициатив" уже подготовило памятку для преподавателей, которые будут вынуждены проработать с учащимися это интервью. В памятке его, кстати, называют "значимым образовательным ресурсом" и рекомендуют использовать на уроках истории социальных наук, а также "в контексте патриотического воспитания".

Такер Карлсон

В "Агентстве поддержки государственных инициатив" предложили учителям организовать классные дебаты, на которых учащиеся должны обсудить интервью Путина Карлсону. Кроме того, там предлагают на базе материалов по интервью положить начало ряду "исследовательских проектов". Еще учителям рекомендуют на основе этого "шедевра" учить детей, как определять надежные источники информации.

Известно, что "Агентство поддержки государственных инициатив" РФ является научно-образовательной организацией, реализующей "масштабные образовательные инициативы в качестве федеральной инновационной площадки". Оно было основано в 2021 году по исполнению приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Такер Карлсон признал, что Путин непоследовательно излагает свое мнение и не умеет объяснять. Журналист добавил, что ему понадобится год на то, чтобы понять "что это было".

Также "Комментарии" рассказывали, что сплошным ужасом назвал интервью российскому диктатору Такеру политолог Виктор Таран. По его словам, тезисы Путина не имеют ничего общего ни с историей, ни с реальностью. Эксперт подчеркнул, что то же самое Путин говорил в феврале 2022 года перед началом полномасштабного вторжения. Политолог добавил, что интервью диктатора свидетельствует о том, что Россия намерена полностью уничтожить Украину, и Украина должна готовиться к противостоянию.





