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В России детская омбудсменка усыновила принудительно вывезенного мальчика из Мариуполя

В РФ собираются незаконно усыновить более тысячи похищенных украинских детей

сегодня, 00:03
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Автор:

Лиля Воробьева

В РФ детская омбудсменка усыновила мальчика, которого российские оккупанты незаконно вывезли из Мариуполя. Об этом Мария Львова-Белова сообщила на своей пресс-конференции, 26 октября.

В России детская омбудсменка усыновила принудительно вывезенного мальчика из Мариуполя

Украинских детей собираются незаконно усыновить в РФ (фото из открытых источников)

"Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из тридцати одного ребенка", – заявила Львова-Белова.

Кроме того, детская омбудсменка РФ сообщила данные, согласно которым российские захватчики из оккупированных украинских регионов незаконно вывезли до двух тысяч детей-сирот.

Из оккупированных Донецкой и Луганской областей 350 сирот уже незаконно усыновили и расселили в шестнадцати регионах России. Еще более одной тысячи детей "ждут" незаконного усыновления.

Кроме того, Мария Львова-Белова сообщила, что вскоре данные об украинских детях опубликуют в Государственном банке данных. Следовательно, информация о них станет доступна всем потенциальным усыновителям и опекунам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько украинцев остается в российском плену и как над ними издеваются кафиры. Российская армия держит у себя в плену не только военных, но и гражданских украинцев, в том числе и военных. Так, по словам вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, сейчас у заручных оккупантов около двух с половиной тысяч граждан Украины. Кроме этого, она отметила, что в плену очень много украинских женщин. А РФ вернули только несколько из них. Кроме того, оккупанты очень ужасно с ними обращаются, в частности избивают, издеваются. Поэтому, считает чиновница, мир должен знать об этих преступлениях и зверствах и не может закрыть глаза.



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Источник: https://www.facebook.com/lb.masha/
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