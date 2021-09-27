В России до конца осени создадут свой аналог Tik-Tok

В России до конца осени запустят свой собственный аналог популярного приложения Tik-Tok. Об этом сообщает "Эхо Москвы", цитируя главу холдинга "Газпром-Медиа" Александра Жарова.

Тик-Ток, фото с открытых источников

Жаров говорит, что идея создать аналог возникла из-за того, что пользователи контента смотрят видео с вертикального экрана смартфона. Русское приложение не сильно будет отличаться от оригинального. При помощи него можно будет записывать короткие видео до 15 секунд, менять скорость проигрывания и добавлять к видео музыку.

Оригинальным в российском Tik-Tok будет то, что вместо лайков будут звездочки. Название аналога создатели пока еще не придумали.

В газете The Washington Post отмечают, что Россия ведет последовательную работу по созданию национального киберпространства. Совершаются постепенные попытки отсоединить российский интернет от глобального. Американские журналисты сравнивают подобные действия с тем, как работало КГБ СССР. Тогда сожгли опытный образец копировальной машины, , чтобы не допустить ее использования для свободного обмена информацией вне контроля КПСС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пользователи соцсетей высмеяли Путина, который захотел управлять рунетом. Минкомсвязи разработало законопроект "Об автономной системе интернет", предусматривающий наделение государства исключительным правом регулирования всех критических элементов инфраструктуры рунета. По информации СМИ РФ, документ подразумевает полный контроль государства над всей инфраструктурой российского интернета и создание единой федеральной информационной системы обеспечения целостности и устойчивости рунета. Соцсети отреагировали на эту новость шутками и фотожабами.

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