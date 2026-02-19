В России пытаются максимально милитаризовать общество – к армии предлагают приобщиться студентам.

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Санкт-Петербургский государственный университет, считающийся одним из самых престижных вузов России, навязывает своим студентам военную службу вместо обучения.

Студентам вуза разослали письмо — предлагают подписать контракт на службу в "войсках беспилотных систем". За контракт университет обещает денежное вознаграждение единовременную выплату 50 тысяч рублей (примерно 650 долл.) и оформление академического отпуска на время службы.

"Ситуация абсурдна: образовательное учреждение поощряет студентов оставлять обучение и еще обещает за это деньги. Такой подход указывает, что российские университеты фактически превратились в инструмент выполнения мобилизационных задач Кремля", — говорится в сообщении.

Подобные практики, как акцент в Центре, активно применяются и в других учебных заведениях России. Аналитики предполагают, что такая практика дойдет и до вузов на оккупированных территориях. Такой курс неизбежно приведет к деградации образовательной среды.

"Система высшего образования все больше милитаризуется и интегрируется в военную логику государства, где приоритетом становится не подготовка специалистов, а обеспечение человеческого ресурса для войны", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти не удерживают ситуацию — во временно оккупированном Крыму возникли проблемы с заплатами учителей. Однако Россию, вероятно, мало волнует жизнь гражданских.

Российская администрация в Крыму фактически оставила гражданскую медицину без полноценного финансирования, перенаправив бюджетные ресурсы на войну против Украины.



