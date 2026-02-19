logo

Главная Новости Мир Россия В России дошли до абсурда: россиянам уже не оставляют выбора
НОВОСТИ

В России дошли до абсурда: россиянам уже не оставляют выбора

В России предлагают студентам идти на военную службу

19 февраля 2026, 17:25
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России пытаются максимально милитаризовать общество – к армии предлагают приобщиться студентам.

В России дошли до абсурда: россиянам уже не оставляют выбора

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Санкт-Петербургский государственный университет, считающийся одним из самых престижных вузов России, навязывает своим студентам военную службу вместо обучения.

Студентам вуза разослали письмо — предлагают подписать контракт на службу в "войсках беспилотных систем". За контракт университет обещает денежное вознаграждение единовременную выплату 50 тысяч рублей (примерно 650 долл.) и оформление академического отпуска на время службы.

"Ситуация абсурдна: образовательное учреждение поощряет студентов оставлять обучение и еще обещает за это деньги. Такой подход указывает, что российские университеты фактически превратились в инструмент выполнения мобилизационных задач Кремля", — говорится в сообщении.

Подобные практики, как акцент в Центре, активно применяются и в других учебных заведениях России. Аналитики предполагают, что такая практика дойдет и до вузов на оккупированных территориях. Такой курс неизбежно приведет к деградации образовательной среды.

"Система высшего образования все больше милитаризуется и интегрируется в военную логику государства, где приоритетом становится не подготовка специалистов, а обеспечение человеческого ресурса для войны", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти не удерживают ситуацию — во временно оккупированном Крыму возникли проблемы с заплатами учителей. Однако Россию, вероятно, мало волнует жизнь гражданских.

Российская администрация в Крыму фактически оставила гражданскую медицину без полноценного финансирования, перенаправив бюджетные ресурсы на войну против Украины.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02s1aKHrDaHz4vNCx8XhyEtVTvaFM2RV7xPip4FrtLS5RGscCY1wViYYs3rtkGC3QBl
