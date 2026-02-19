Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Росії намагаються максимально мілітаризувати суспільство — до армії пропонують долучитися студентам.
Росіяни. Фото з відкритих джерел
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Санкт-Петербурзький державний університет, який вважається одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів Росії, навʼязує своїм студентам військову службу замість навчання.
Студентам вишу розіслали лист — пропонують підписати контракт на службу у “військах безпілотних систем”. За контракт університет обіцяє грошову винагороду одноразову виплату 50 тисяч рублів (приблизно 650 дол.) та оформлення академічної відпустки на час служби.
Подібні практики, як акценту в Центрі, активно застосовуються й в інших навчальних закладах Росії. Аналітики припускають, що така практика дійде і до вишів на окупованих територіях. Такий курс неминуче призведе до деградації освітнього середовища.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська влада не втримує ситуацію — у тимчасово окупованому Криму виникли проблеми із заплатами вчителів. Однак Росію, ймовірно, мало хвилює життя цивільних.
Російська адміністрація в Криму фактично залишила цивільну медицину без повноцінного фінансування, перенаправивши бюджетні ресурси на війну проти України.