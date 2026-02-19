logo_ukra

В Росії дійшли до абсурду: росіянам уже не залишають вибору
В Росії дійшли до абсурду: росіянам уже не залишають вибору

В Росії пропонують студентам йти на військову службу

19 лютого 2026, 17:25
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Росії намагаються максимально мілітаризувати суспільство — до армії пропонують долучитися студентам. 

В Росії дійшли до абсурду: росіянам уже не залишають вибору

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Санкт-Петербурзький державний університет, який вважається одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів Росії, навʼязує своїм студентам військову службу замість навчання.

Студентам вишу розіслали лист — пропонують підписати контракт на службу у “військах безпілотних систем”. За контракт університет обіцяє грошову винагороду одноразову виплату 50 тисяч рублів (приблизно 650 дол.) та оформлення академічної відпустки на час служби.

“Ситуація абсурдна: освітній заклад заохочує студентів залишати навчання та ще й обіцяє за це гроші. Такий підхід вказує, що російські університети фактично перетворилися на інструмент виконання мобілізаційних завдань Кремля”, — йдеться у повідомленні.

Подібні практики, як акценту в Центрі, активно застосовуються й в інших навчальних закладах Росії. Аналітики припускають, що така практика дійде і до вишів на окупованих територіях. Такий курс неминуче призведе до деградації освітнього середовища.

“Система вищої освіти дедалі більше мілітаризується та інтегрується у військову логіку держави, де пріоритетом стає не підготовка фахівців, а забезпечення людського ресурсу для війни”, — підсумували в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська влада не втримує ситуацію — у тимчасово окупованому Криму виникли проблеми із заплатами вчителів. Однак Росію, ймовірно, мало хвилює життя цивільних. 

Російська адміністрація в Криму фактично залишила цивільну медицину без повноцінного фінансування, перенаправивши бюджетні ресурси на війну проти України.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02s1aKHrDaHz4vNCx8XhyEtVTvaFM2RV7xPip4FrtLS5RGscCY1wViYYs3rtkGC3QBl
