В Росії намагаються максимально мілітаризувати суспільство — до армії пропонують долучитися студентам.

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Санкт-Петербурзький державний університет, який вважається одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів Росії, навʼязує своїм студентам військову службу замість навчання.

Студентам вишу розіслали лист — пропонують підписати контракт на службу у “військах безпілотних систем”. За контракт університет обіцяє грошову винагороду одноразову виплату 50 тисяч рублів (приблизно 650 дол.) та оформлення академічної відпустки на час служби.

“Ситуація абсурдна: освітній заклад заохочує студентів залишати навчання та ще й обіцяє за це гроші. Такий підхід вказує, що російські університети фактично перетворилися на інструмент виконання мобілізаційних завдань Кремля”, — йдеться у повідомленні.

Подібні практики, як акценту в Центрі, активно застосовуються й в інших навчальних закладах Росії. Аналітики припускають, що така практика дійде і до вишів на окупованих територіях. Такий курс неминуче призведе до деградації освітнього середовища.

“Система вищої освіти дедалі більше мілітаризується та інтегрується у військову логіку держави, де пріоритетом стає не підготовка фахівців, а забезпечення людського ресурсу для війни”, — підсумували в Центрі.

Російська адміністрація в Криму фактично залишила цивільну медицину без повноцінного фінансування, перенаправивши бюджетні ресурси на війну проти України.



