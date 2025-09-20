logo

В России еще одного важного чина нашли мертвым: какая связь с производством "Шахедов"
НОВОСТИ

В России еще одного важного чина нашли мертвым: какая связь с производством "Шахедов"

В России нашли мёртвым гендиректора предприятия "Химпроминжиниринг", которое поставляло материалы для "Шахедов"

20 сентября 2025, 15:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Подмосковье обнаружен мёртвым гендиректор предприятия "Химпроминжиниринг" Александр Тюнин. По предварительным данным, он покончил с собой.

В России еще одного важного чина нашли мертвым: какая связь с производством "Шахедов"

Александр Тюнин. Фото: из открытых источников

По информации российских пропагандистских СМИ, тело Тюнина обнаружили на дороге возле автомобиля недалеко от леса. Рядом нашли охотничье ружьё и предсмертную записку, в которой он якобы объяснил свой поступок многолетней борьбой с депрессией.

Отмечается, что предприятие "Химпроминжиниринг", которое более известное под брендом Umatex Group, является единственным в России производителем углеволокна и ключевым поставщиком сырья для производства ударных дронов Shahed/"Герань".

В частности, компания поставляет материалы, используемые при изготовлении фюзеляжей для дальнобойных дронов — копий Shahed-136/"Герань-2". Углеродное волокно обеспечивает высокую прочность при минимальном весе — ключевой элемент конструкции таких БПЛА.

В открытых источниках отмечается, что предприятия Umatex обеспечивают около 95% производства углеволокна в России.

В медиа уже говорят, что это уже 35-я загадочная смерть российских топ-чиновников и руководителей компаний с 2022 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Москве в одной из квартир обнаружили мертвым 60-летнего актера Максима Глотова — родом из Одессы, сознательно поддерживавшего государство-агрессора и гастролированного в оккупированном Крыму.

Также издание "Комментарии" сообщало – возле шестого дома на улице красных партизан в микрорайоне Лиски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.




