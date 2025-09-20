У Росії ще одного важливого чина знайшли мертвим: який зв'язок із виробництвом "Шахедів"

У Підмосков'ї виявлено мертвим гендиректора підприємства "Хімпромінжиніринг" Олександра Тюніна. За попередніми даними, він наклав на себе руки.

Олександр Тюнін. Фото: з відкритих джерел

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, тіло Тюніна виявили на дорозі біля автомобіля неподалік лісу. Поруч знайшли мисливську рушницю та передсмертну записку, в якій він нібито пояснив свій вчинок багаторічною боротьбою з депресією.

Зазначається, що підприємство "Хімпромінжиніринг", яке найбільш відоме під брендом Umatex Group, є єдиним у Росії виробником вуглеволокна та ключовим постачальником сировини для виробництва ударних дронів Shahed/"Герань".

Зокрема, компанія постачає матеріали, які використовуються при виготовленні фюзеляжів для дальнобійних дронів — копій Shahed-136/"Герань-2". Вуглецеве волокно забезпечує високу міцність за мінімальної ваги — ключовий елемент конструкції таких БПЛА.

У відкритих джерелах зазначається, що підприємства Umatex забезпечують близько 95% виробництва вуглеволокна у Росії.

У медіа вже кажуть, що це вже 35 загадкова смерть російських топ-чиновників і керівників компаній з 2022 року.

