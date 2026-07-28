Украина наносит меткие удары по складам маркетплейса Wildberries — каждую ночь взрывается объект за объектом. На сайте предлагали товары "для СВО".

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что после огласки маркетплейс Wildberries не прекратил продажу товаров для российской армии. Этим, отметили аналитики Центра, лишь подтвердил, что его склады являются военными объектами.

"Маркетплейс не убрал военные товары с сайта, а лишь попытался сделать их менее заметными. Из каталога исчез тег "все для СВО", однако сами товары остались: их просто распределили по обычным категориям", — сообщили в Центре.

Отмечают, что бронежилеты и шлемы теперь продаются в разделе "Спорт", FPV-дроны и комплектующие — среди техники. По соответствующим поисковым запросам и дальше можно найти армейские аптечки, рации, тактические рюкзаки, шевроны и флаги.

"Такая тактика восхищения глаз свидетельствует, что Wildberries не отказывается от поддержки российской военной машины", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что разговоры о новой мобилизации в России набирают обороты. По данным западных и независимых российских медиа, Кремль может рассмотреть масштабный призыв после выборов в Госдуму в сентябре. Причина очевидна: поток контрактников сокращается, а война нуждается в постоянном пополнении личного состава. В то же время, окончательного решения о мобилизации Москва публично не объявляла. Искусственный интеллект смоделировал, куда Путин отправит войска после мобилизации и каким будет худший сценарий для Украины.