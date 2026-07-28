У Росії це намагаються приховати: що насправді продають на маркетплейсі Wildberries

Україна завдає влучних ударів по складах маркетплейсу Wildberries — щоночі вибухає об’єкт за об’єктом. На сайті пропонували товари “для СВО”.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що після розголосу маркетплейс Wildberries не припинив продаж товарів для російської армії. Цим, зазначили аналітики Центру, лише підтвердив, що його склади є військовими обʼєктами.

“Маркетплейс не прибрав військові товари з сайту, а лише спробував зробити їх менш помітними. З каталогу зник тег “все для “СВО”, однак самі товари залишилися: їх просто розподілили по звичайних категоріях”, — повідомили в Центрі.

Зазначають що бронежилети та шоломи тепер продаються в розділі “Спорт”, FPV-дрони й комплектуючі — серед техніки. За відповідними пошуковими запитами й надалі можна знайти армійські аптечки, рації, тактичні рюкзаки, шеврони та прапори.

“Така тактика замилювання очей свідчить, що Wildberries не відмовляється від підтримки російської військової машини”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що розмови про нову мобілізацію в Росії набирають обертів. За даними західних та незалежних російських медіа, Кремль може розглянути масштабний призов після виборів до Держдуми у вересні. Причина очевидна: потік контрактників скорочується, а війна потребує постійного поповнення особового складу. Водночас остаточного рішення про мобілізацію Москва публічно не оголошувала. Штучний інтелект змоделював, куди Путін відправить війська після мобілізації та яким буде найгірший сценарій для України.