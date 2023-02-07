В России горел крупнейший нефтеперерабатывающий завод (ВИДЕО)



















В России, на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране произошел пожар. Инцидент произошел на заводе "Лукойл", расположенном в городе Кстово Нижегородской области. Об этом пишут пропагандистские росСМИ .

Пожар на заводе "Лукойл" (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что установленная мощность этого предприятия составляет 17 млн. тонн в год. А само предприятие производит более 50 видов нефтепродуктов. Речь идет об автомобильном, авиационном и дизельном топливе, нефтяных битумах, парафине и других. Также завод является единственным производителем и поставщиком твёрдых пищевых парафинов в России.

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Российские СМИ пишут, что по состоянию на данный момент пожар был ликвидирован. А российская прокуратура проводит проверку по этому инциденту.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России собираются производить иранские дроны. РФ и Иран хотят построить в российском Елабуге (в тысяче км от границы с Украиной) новый завод, который мог бы производить не менее 6 тысяч беспилотников иранской разработки для войны в Украине, передает Wall Street Journal. Речь идет якобы о части операции на $1 млрд. Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков считает, что хотя на Иран и РФ наложено немало санкций, их следует расширять и углублять. Добившись, в конце концов, тотальной изоляции, без оговорок. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок уверен – противопоставить всему, что творит Россия, теперь еще и с помощью Ирана, можно противопоставить только силу. Валерий Клочок считает, что противопоставить новым планам агрессора мы можем только эффективную систему ПВО в Украине.





