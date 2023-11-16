В России горела воинская часть: подробности

Ночью 16 ноября в Волгоградской области РФ произошел пожар на территории воинской части близ поселка Котлубань. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское издание "РБК", со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова, российский Telegram-канал База.

Пожар. Фото: из открытых источников

Телеграмм-канал пишет, что пожар на объекте Минобороны РФ, начался около часа ночи. Местные жители сообщили, что слышали также звуки взрывов.

Поселок Котлубань расположен к северо-западу от Волгограда.

Губернатор Андрей Бочаров уверяет, что пожарным удалось справиться с огнем, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет.

Отметим, в последнее время на территории РФ, а также на временно оккупированных украинских территориях систематически что-то взрывается, горит. Россияне практически ежедневно заявляют об атаке неизвестных беспилотников.

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