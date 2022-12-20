В России горит газопровод. Огромный столб огня (ВИДЕО)



















20 декабря в европейской части Российской Федерации взорвался газопровод. Причина пожара выясняется, однако огромный столб огня зафиксировали местные жители и выложили видео в сеть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Espreso.TV.



В России взорвался газопровод. Фото из открытых источников

Взрыв, а за ним пожар произошел возле села Калинино Вурнарского района, Чувашии. Звуки взрыва были мощными и привлекли внимание местных жителей, зафиксировавших последствия взрыва и большой столб огня.

Пока российские официальные лица не сообщали о причинах взрыва на газопроводе. По предварительным данным пострадавших и погибших нет, материальный ущерб подсчитывается.

Поврежденный газопровод в Чувашии является частью энергетической сети, с помощью которой российский газ поступал в Европу через газопровод Уренгой-Помары-Ужгород.

Посмотреть видео пожара на газопроводе в Чувашии можно ниже:

Чувашия – это одна из республик Российской Федерации, расположенная в европейской части РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядят ракетные удары с борта самолета. Соответствующее видео выложила журналистка одного из украинских телеканалов. Женщина находилась на борту летевшего над Молдовой самолета, а в это время Российская Федерация нанесла ракетные удары по Украине, что и зафиксировала журналистка.

Также "Комментарии" писали о разведке США, которая планировала не передавать данные о местонахождении российского генерала, потому что боялась, что ВСУ смогут ликвидировать россиянина. Главные опасения выразили американские чиновники, считавшие, что подобные действия украинской армии приведут к вовлечению США в конфликт с РФ.

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