logo

BTC/USD

16807.86

ETH/USD

1211.47

LTC/USD

64.88

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России горит газопровод. Огромный столб огня (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В России горит газопровод. Огромный столб огня (ВИДЕО)

В одной из российских республик взорвался газопровод, поставляющий газ в Европу.

сегодня, 15:29
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot








20 декабря в европейской части Российской Федерации взорвался газопровод. Причина пожара выясняется, однако огромный столб огня зафиксировали местные жители и выложили видео в сеть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Espreso.TV.

В России горит газопровод. Огромный столб огня (ВИДЕО)

В России взорвался газопровод. Фото из открытых источников

Взрыв, а за ним пожар произошел возле села Калинино Вурнарского района, Чувашии. Звуки взрыва были мощными и привлекли внимание местных жителей, зафиксировавших последствия взрыва и большой столб огня.

Пока российские официальные лица не сообщали о причинах взрыва на газопроводе. По предварительным данным пострадавших и погибших нет, материальный ущерб подсчитывается.

Поврежденный газопровод в Чувашии является частью энергетической сети, с помощью которой российский газ поступал в Европу через газопровод Уренгой-Помары-Ужгород.

Посмотреть видео пожара на газопроводе в Чувашии можно ниже:

Чувашия – это одна из республик Российской Федерации, расположенная в европейской части РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядят ракетные удары с борта самолета. Соответствующее видео выложила журналистка одного из украинских телеканалов. Женщина находилась на борту летевшего над Молдовой самолета, а в это время Российская Федерация нанесла ракетные удары по Украине, что и зафиксировала журналистка.

Также "Комментарии" писали о разведке США, которая планировала не передавать данные о местонахождении российского генерала, потому что боялась, что ВСУ смогут ликвидировать россиянина. Главные опасения выразили американские чиновники, считавшие, что подобные действия украинской армии приведут к вовлечению США в конфликт с РФ.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/@EspresoTv
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!