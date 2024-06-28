В России хотят вернуть смертную казнь: что известно

Председатель Следственного комитета русской Федерации Александр Бастрыкин призвал разглядеть возможность отмены моратория на смертную казнь во время пленарного заседания интернационального петербургского юридического форума. Он отметил, что в некоторых случаях считает необходимым применение смертной казни и приводит в пример теракт в подмосковном Crocus City Hall, где погибли 144 человека.

Александр Бастрыкин (фото из открытых источников)

Бастрыкин выразил мнение, что за убийство большого количества людей, в том числе 70-80-100 жертв, смертная казнь будет "очень гуманным" решением. Он также предложил упразднить мораторий указом президента, без изменения Конституции, отметив, что это возможно сделать без проведения референдума.

Его заявления были опубликованы в российских СМИ, где он также высказался, что некоторые квалифицированные юристы считают необходимым изменять Конституцию для отмены моратория, но он с этим не согласен и настаивает на возможности осуществления этого решения президентским указом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава СК России обозвал Госдуму "Госдурой" . Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал Государственную думу "Госдурой" при обсуждении миграционной политики на сессии Петербургского международного юридического форума, что вызвало значительный резонанс.

Бастрыкин спросил депутата о том, что происходит в Госдуме и заинтересованы ли там в принятии новых законов, соответствующих напряженной ситуации.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на это, заявив, что высказывание Бастрыкина оскорбило весь народ, поскольку депутаты избраны гражданами Российской Федерации. Он подчеркнул, что таким образом глава Следственного комитета оскорбил народ России.



