В РФ придумали еще один способ, как избавиться от заключенных

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал отменить мораторий на смертную казнь в России.

В РФ заговорили о возвращении смертной казни. Фото из открытых источников

По его словам, снять мораторий на смертную казнь нужно потому, что в России растет количество тяжких преступлений, а также для экономии бюджетных средств, поскольку государство вынуждено тратить много денег на содержание заключенных.

"Трехразовое питание, двухчасовые прогулки, медицинское освидетельствование, включая стоматолога. Еду им свеженькую подавать надо, повара содержать, колбаску резать, компотик. Содержание одного осужденного обходится в 30 тысяч рублей в год. Умножаем на всех, кто находится в местах лишения свободы – это колоссальный бюджет”, – заявил Александр Бастрыкин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "В Красногоровке плохие дела. У противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.