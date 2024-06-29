В России необходимо срочно запретить ношение никабов – закрытого женского головного убора с прорезью для глаз, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В РФ предложили запретить никабы. Фото из открытых источников

По его мнению, такой запрет поможет снизить угрозу совершаемых исламистами терактов.

"Это задача Госдумы, которая должна принять закон. В странах центральной Азии это запрещено, а в России – разрешено. Почему? Надо срочно все это запретить", – заявил Александр Бастрыкин.

Глава СК России напомнил о недавних терактах в Дагестане и захватах заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, якобы оправдывающих принятие соответствующего закона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.