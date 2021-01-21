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В России хотят запретить TikTok - причины

Власть Кремля ищет способы избежать массовых акций в поддержку Навального

сегодня, 17:30
Автор:

Кириєнко Анна

Власти России хотят запретить социальную сеть TikTok. Об этом сообщило издание "Подъем".

В России хотят запретить TikTok - причины

Кремль хочет запретить TikTok в России. Фото: thepage.ua

Запрет популярной сети связывают с подготовкой к массовым акциям и протестам за освобождение Алексея Навального. Главным инициатором идеи стала Председатель "Ассоциации родительских комитетов и сообществ" Ольга Леткова.

Женщина объясняет, что TikTok давно пора запретить, поскольку из-за него происходят манипуляции с западной стороны. Ольга Леткова открыто сказала, что богатые и влиятельные страны хотят заставить выйти молодежь на улицы и устроить хаос как в соседних странах — Белоруссии и Украине.

Кроме того, женщина добавляет, что проблемы России слишком преувеличивают.

"Да, у нас есть проблемы, но мы их сами решим. Не надо внушать нашим детям, что нужно выходить на улицы и менять режим." — заявила политик.

Сейчас как в TikTok, так и в Instagram массово появляются ролики от известных блогеров и влиятельных людей, которые призывают к так называемой "прогулке" 23-го января. Именно в этот день сторонники Навального собираются выйти на акции поддержки заключенного.

Следует напомнить, что TikTok — это китайская соцсеть. Более того 45-й президент США Дональд Трамп также хотел заблокировали это приложение в своей стране.

Напомним, что недавно "Фонд борьбы с коррупцией", лидером которого является Алексей Навальный выпустил документальный фильм о роскошном и гигантском дворце президента России Владимира Путина.

В Кремле уже успели прокомментировать данный видеоролик. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, данный фильм создан для того, чтобы поразить зрителей и получить от них деньги мошенническим образом, поскольку в конце раздается просьба о финансовой поддержке будущих расследований.


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Источник: https://pdmnews.ru/19343/
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Обусуждения

Правдоруб

сегодня, 17:56

Конченные вы решалы! Гнобите и уничтожаете свой народ, гнобите соседей и всех остальных! Все ваше правительство давно нужно отправить в преисподнюю!

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