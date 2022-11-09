В России импортозамещение: начали производить советскую технику

Российская компания "ПОЗиС", принадлежащая государственной корпорации "Ростех", снова начинает свое производство холодильников "Мир", которые не выпускались 30 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт российской компании.

Импортозамещение в России. Фото: из открытых источников

Холодильники "ДХ-120", более известные под названием "Мир" начали производить еще в 1959 году. С течением времени они проиграли конкуренцию современным импортным моделям и перестали производиться.

Генеральный директор "ПОЗиС" Радик Хасанов убежден, что современная модель российского производства сможет создать конкуренцию зарубежным аналогам.

"Несмотря на большую конкурентную борьбу, у нас есть все шансы повторить и приумножить успех легендарного "Мира"", — утверждает Хасанов.

Также бизнесмен с ностальгией вспоминает старые холодильники, которые, по его словам, были якобы качественные и надежные.

Генеральный директор "ПОЗиС" готов производить 600 тыс. холодильников марки "Мир" в год, которые должны покрыть потребности россиян в этой технике из-за выхода основных зарубежных компаний.

Интересно, что это не первое масштабное импортозамещение. Несколько месяцев назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на французском заводе Renault будут производить автомобиль "Москвич". Также название французского предприятия власти России решили сменить на "Московский автомобильный завод "Москвич". Начало производства запланировано на декабрь 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России прошла похоронная выставка. Ритуальные компании показывали современные гробы и инструменты для них.

Также "Комментарии" писали о том, что власти России заявили об уничтожении установок HIMARS, но американские дипломаты утверждают, что все 20 систем HIMARS цели и работают в Украине.

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