logo

BTC/USD

17638.40

ETH/USD

1189.48

LTC/USD

56.24

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России импортозамещение: начали производить советскую технику
commentss НОВОСТИ Все новости

В России импортозамещение: начали производить советскую технику

После полномасштабного вторжения в Украину крупные компании покидают Россию. Власти РФ планируют создать свои бренды и называют этот процесс импортозамещения. Большинство российской продукции в разы менее качественной, чем зарубежные аналоги.

сегодня, 12:21
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Российская компания "ПОЗиС", принадлежащая государственной корпорации "Ростех", снова начинает свое производство холодильников "Мир", которые не выпускались 30 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт российской компании.

В России импортозамещение: начали производить советскую технику

Импортозамещение в России. Фото: из открытых источников

Холодильники "ДХ-120", более известные под названием "Мир" начали производить еще в 1959 году. С течением времени они проиграли конкуренцию современным импортным моделям и перестали производиться.

Генеральный директор "ПОЗиС" Радик Хасанов убежден, что современная модель российского производства сможет создать конкуренцию зарубежным аналогам.

"Несмотря на большую конкурентную борьбу, у нас есть все шансы повторить и приумножить успех легендарного "Мира"", — утверждает Хасанов.

Также бизнесмен с ностальгией вспоминает старые холодильники, которые, по его словам, были якобы качественные и надежные.

Генеральный директор "ПОЗиС" готов производить 600 тыс. холодильников марки "Мир" в год, которые должны покрыть потребности россиян в этой технике из-за выхода основных зарубежных компаний.

Интересно, что это не первое масштабное импортозамещение. Несколько месяцев назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на французском заводе Renault будут производить автомобиль "Москвич". Также название французского предприятия власти России решили сменить на "Московский автомобильный завод "Москвич". Начало производства запланировано на декабрь 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России прошла похоронная выставка. Ритуальные компании показывали современные гробы и инструменты для них.

Также "Комментарии" писали о том, что власти России заявили об уничтожении установок HIMARS, но американские дипломаты утверждают, что все 20 систем HIMARS цели и работают в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rostec.ru/news/pozis-vozobnovil-proizvodstvo-kholodilnikov-mir/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!